Розміщення американських військ на території України ніколи не планувалося, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційного вторгнення Росії ніколи не планувалося. Так він відповів на запитання журналіста про те, чи відмовився Вашингтон від такої ідеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кетрін Дойл, кореспондента у Білому домі.

Байден заявив, що у разі вторгнення в Україну Захід введе проти Росії жорсткі економічні санкції, які раніше ніколи не застосовувалися. Байден висловив упевненість, що Путін усвідомив тяжкість можливих наслідків.

"Вплив всього цього на Росію і ставлення всього світу до неї, погляду на неї значно зміниться", - сказав Байден.

Президент США додав, що він ясно дав зрозуміти Путіну, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу у сфері оборони.