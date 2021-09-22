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Размер помощи от США должен достичь 1 млрд долларов. Украина работает над этим, - Кулеба

Новина українською →
США , Среда 22 сентября 2021 19:59
Размер помощи от США должен достичь 1 млрд долларов. Украина работает над этим, - Кулеба Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение следующих нескольких лет США могут предоставить Украине финансовую помощь в размере 1 млрд долларов. В Конгрессе есть много сил, которые поддерживают соответствующую инициативу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МЗС Дмитрия Кулебы во время брифинга.

По словам Кулебы, сейчас есть все предпосылки к тому, чтобы Штаты предоставили Украине финансовую помощь в ближайших годах.

"Моя позиция проста и я уже начал говорить об этом с Конгрессом и Администрацией США - уровень финансовой поддержки Украины должен достичь отметки в 1 млрд долларов. И это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все предпосылки", - заявил глава МИД.

Сегодня, как отметил Кулеба, в Конгрессе есть много сил, которые выступают с поддержкой инициативы, в связи с чем МИД планирует и в дальнейшем работать над соответствующим вопросом.

"И есть много сил в Конгрессе, которые поддерживают эту инициативу. Это не произойдет сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы будем над этим работать", - добавил министр.

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Соединенные Штаты Америки Украина Дмитрий Кулеба
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