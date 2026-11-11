У разі повного блекауту метро Києва працюватиме як укриття: подробиці від метрополітену

Сценарії дії метрополітену під час знеструмлень

Електроживлення підземки здійснюється від енергосистеми столиці, а всі електричні підстанції метро об'єднані в єдину систему зовнішнього електропостачання. Це дозволяє маневрувати живленням і застосовувати резервні схеми у разі аварійних ситуацій.

У разі обмеженого електроживлення підприємство застосовуватиме заходи зі зниження парності руху поїздів на окремих лініях або по всій мережі.

"У критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів може бути тимчасово призупинено, але освітлення, вентиляція, зв’язок, системи водопостачання та керування, водовідведення, пожежна сигналізація, від яких залежить життєзабезпечення метрополітену, в тому числі як об’єкту укриття, будуть працювати у штатному режимі", - роз'яснили у підприємстві.

У випадку повного зникнення напруги в міській мережі життєзабезпечення станцій підтримуватиметься від резервних джерел у режимі об'єкта укриття. Наразі, попри зупинку наземного електротранспорту через складну ситуацію в енергетиці, метрополітен продовжує працювати у штатному режимі.

Правила перебування в укриттях та зональність

Підземні станції є спорудами подвійного призначення, де пріоритетом є безперебійна робота санвузлів, вентиляції та водопостачання. Згідно з нормами ДБН та вимогами МВС, громадяни під час тривоги можуть мати із собою найбільш необхідні речі та дводобовий запас продуктів.

Водночас заборонено приносити легкозаймисті речовини та громіздкі речі, а розміщення матраців чи наметів не повинно перешкоджати шляхам евакуації та пересуванню людей.

У серпні 2026 року на 4 станціях тестували пілотний проєкт із зонування платформ рекомендаційними наліпками для укриття.

"За результатами моніторингу встановлено, що у більшості випадків люди обирають для укриття місця, які зазвичай або раніше використовували. Відповідно масштабування пілотного проєкту на інших станціях призупинено", - повідомили в КП.

Пасажиропотік та фінансові показники

За 10 місяців 2026 року середньодобовий обсяг перевезень становить 626,6 тис. пасажирів, тоді як у довоєнному 2021 році цей показник складав 874,9 тис. пасажирів.

У метрополітені нагадали, що під час повітряної тривоги рух наземними ділянками ліній метро призупиняється, тоді як підземні ділянки продовжують працювати. Підземні станції також забезпечують вільний і безоплатний доступ для укриття.

Також у КП розкрили фінансову звітність щодо витрат на перевезення.

"Відповідно до фінансової звітності КП "Київський метрополітен" за 9 місяців 2026 року собівартість перевезення одного пасажира складає 54,10 грн. Водночас зазначаємо, що питання підвищення тарифу на проїзд не є компетенцією підприємства", - підсумували в метрополітені.