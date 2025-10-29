ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У разі підвищення тарифів на передачу електроенергії Україна вийде з "клубу індустріальних країн", - ЗМІ

Середа 29 жовтня 2025 15:27
UA EN RU
У разі підвищення тарифів на передачу електроенергії Україна вийде з "клубу індустріальних країн", - ЗМІ Фото: що буде в разі підвищення тарифу на передачу електроенергію (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

"Укренерго" пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії, але у його структурі є витрати, обґрунтованість яких викликає питання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані 24 каналу.

За інформацією ЗМІ, "Укренерго" запропонувала підняти тариф на передачу електроенергії з 686 до 848 грн/МВт·год у 2026 році. Проте у структурі тарифу є витрати, обґрунтованість яких викликає питання - зокрема 7,2 млрд грн фінансових витрат, і 3,9 млрд грн боргів.

Журналісти зазначають, що монополіст фактично намагається компенсувати власні втрати за рахунок промислових споживачів.

За оцінками, додаткове навантаження на бізнес перевищить 12,6 млрд грн, що може призвести до скорочення виробництва, інвестицій і робочих місць, особливо у металургії, машинобудуванні та хімічній промисловості.

Експерти закликають запровадити мораторій на підвищення тарифів до завершення воєнного стану й провести аудит "Укренерго". Без цього, попереджають аналітики, Україна ризикує втратити частину промисловості та вийти з "клубу індустріальних країн".

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Тарифи
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні