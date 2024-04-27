У разі перемоги Росії її танки не зупиняться в Україні, - глава МЗС Чехії

Позиція Чехії щодо війни

Варто зазначити, що Чехія є одним з головних партнерів України. Країна підтримала санкції ЄС проти Росії, надала Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу, прийняла тисячі біженців.

Також нещодавно Чехія створила ініціативу для закупівлі артилерійських снарядів Україні. До неї приєдналося вже багато країн.

Також Чехія засуджує російське вторгнення в Україну. Влада країни неодноразово називала Москва прямою загрозою для Європи.

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