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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У разі перемоги Росії її танки не зупиняться в Україні, - глава МЗС Чехії

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія є однієї з головних загроз для Європи. Москва у разі перемоги у війні не зупинитися в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, якого цитує Telex.

Відповідну заяву глава МЗС Чехії зробив під час візиту до Будапешту у присутності міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Ліпавського, н

 

Позиція Чехії щодо війни

Варто зазначити, що Чехія є одним з головних партнерів України. Країна підтримала санкції ЄС проти Росії, надала Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу, прийняла тисячі біженців.

Також нещодавно Чехія створила ініціативу для закупівлі артилерійських снарядів Україні. До неї приєдналося вже багато країн.

Також Чехія засуджує російське вторгнення в Україну. Влада країни неодноразово називала Москва прямою загрозою для Європи.

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