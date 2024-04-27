В случае победы России ее танки не остановятся в Украине, - глава МИД Чехии

Россия является одной из главных угроз для Европы. Москва в случае победы в войне не остановится в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует Telex.
Соответствующее заявление глава МИД Чехии сделал во время визита в Будапешт в присутствии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Липавского,
Следует отметить, что Чехия является одним из главных партнеров Украины. Страна поддержала санкции ЕС против России, предоставила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, приняла тысячи беженцев.
Также недавно Чехия создала инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины. К ней присоединились уже многие страны.
Также Чехия осуждает российское вторжение в Украину. Власти страны неоднократно называли Москва прямой угрозой для Европы.
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