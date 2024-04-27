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В случае победы России ее танки не остановятся в Украине, - глава МИД Чехии

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия является одной из главных угроз для Европы. Москва в случае победы в войне не остановится в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует Telex.

Соответствующее заявление глава МИД Чехии сделал во время визита в Будапешт в присутствии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Липавского,

 

Позиция Чехии по поводу войны

Следует отметить, что Чехия является одним из главных партнеров Украины. Страна поддержала санкции ЕС против России, предоставила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, приняла тысячи беженцев.

Также недавно Чехия создала инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины. К ней присоединились уже многие страны.

Также Чехия осуждает российское вторжение в Украину. Власти страны неоднократно называли Москва прямой угрозой для Европы.

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