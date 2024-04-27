В случае победы России ее танки не остановятся в Украине, - глава МИД Чехии

Позиция Чехии по поводу войны

Следует отметить, что Чехия является одним из главных партнеров Украины. Страна поддержала санкции ЕС против России, предоставила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, приняла тысячи беженцев.

Также недавно Чехия создала инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины. К ней присоединились уже многие страны.

Также Чехия осуждает российское вторжение в Украину. Власти страны неоднократно называли Москва прямой угрозой для Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.