Разгром россиян в Харьковской области: чем может ответить Путин

"Россияне смогут уплотнять свои боевые порядки за счет сокращения линии фронта. И им не придется теперь удерживать большими силами значительное расстояние фронта в Харьковской области и частично в Донецкой. И за счет этого они могут сконцентрировать живую силу, технику по другим направлениям и участкам", - отметил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Константин Машовец.

В Офисе президента также ожидают, что россияне могут нарастить силы и средства на каком-то из направлений, чтобы давить Украину количеством. Но, как считает Михаил Подоляк, этот подход уже не будет работать, потому что наша армия, в свою очередь, рушит и продолжит разрушать логистику снабжения оккупантов.

Может ли Россия сейчас усилить войска на донецком направлении? В теории - да. Они ведь и сами об этом заявляли, оправдывая побег своей армии из Харьковской области. Хотя пока остатки этой изюмской группировки переброшены в район Сватово и Старобельска.

"Москва, вероятнее всего, бросит на восточное направление остатки этого третьего армейского корпуса. Но это фактически будет латание дыр. Ударного кулака оно не составляет и кардинально на ситуацию не повлияет. Кроме того, перебрасывание сил на восточное направление не может не ослабить южное. Потому, я думаю, что будут попеременные "хлопки" то на восточном, то на южном направлении", – допустил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Если Москва действительно увеличит войска на донецком направлении – они все равно продолжат долбиться в украинскую оборону, как делали все 200 дней до этого. А наращивание сил под Херсоном также бессмысленно, поскольку они там уже в тупике, считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. По его словам, самым нестабильным сейчас выглядит запорожское направление. Поэтому россияне могут попытаться пойти в наступление там.

Может ли Россия сейчас объявить на всеобщую мобилизацию? Возможно, Путин и хотел бы, но от этого его режиму будет больше вреда, чем пользы. Во-первых, так Москва бы продемонстрировала свою слабость и фактически признала войну войной. Во-вторых, если сейчас в России объявят мобилизацию, она даст эффект только весной, говорит Самусь.

Тем более, что эта идея не будет пользоваться популярностью в обществе. И наверняка приведет к протестам в бедных регионах, где мужчины шли в армию за финансовое вознаграждение. Россияне, скорее, предпочтут наблюдать за войной по телевизору, чем бесплатно отдавать "долг родине" на чужой земле, в которой они могут и остаться.

Так что следует ожидать, что в ближайшее время Москва продолжит опираться на скрытую мобилизацию и вербовку контрактников. В госдуме также готовят специальный законопроект, который упростит вручение повесток о призыве военнообязанных.

Еще один вариант "ответа", который, видимо, уже применяет Россия - это наращивание атак по гражданской и критической инфраструктуре. В день, когда наши воины подняли украинский флаг в центре Изюма, агрессор запустил больше десятка ракет. Те, которые долетели, ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В шести областях Украины были перебои со светом и водоснабжением. На прошлой неделе агрессор бил по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге, после чего начал подниматься уровень воды в Ингульце. Жителей некоторых улиц города пришлось эвакуировать.