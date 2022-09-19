Розгром росіян у Харківській області: чим може відповісти Путін

"Росіяни зможуть ущільнювати свої бойові порядки коштом скорочення лінії фронту. І їм не доведеться тепер утримувати великими силами значну відстань фронту в Харківській області та частково на Донеччині. І шляхом цього вони можуть сконцентрувати живу силу, техніку за іншими напрямками та ділянками", - відзначив координатор групи "Інформаційний опір", полковник Костянтин Машовець.

В Офісі президента також очікують, що росіяни можуть наростити сили та кошти на якомусь із напрямків, щоб давити Україну кількістю. Але, як вважає Михайло Подоляк, цей підхід уже не працюватиме, бо наша армія, своєю чергою, руйнує та продовжить руйнувати логістику постачання окупантів.

Чи може зараз Росія посилити війська на донецькому напрямку? Теоретично - так. Адже вони й самі про це заявляли, виправдовуючи втечу своєї армії з Харківської області. Хоча поки що залишки цього ізюмського угруповання перекинуто в район Сватового та Старобільська.

"Москва, найімовірніше, кине на східний напрямок залишки цього третього армійського корпусу. Але це фактично буде латання дірок. Ударного кулака воно не складає і кардинально на ситуацію не вплине. Крім того, перекидання сил на східний напрямок не може не послабити південний. Тому, я думаю, що будуть поперемінні "бавовни" то на східному, то на південному напрямку", - припустив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Якщо Москва справді збільшить війська на донецькому напрямку - вони все одно продовжать довбати в українську оборону, як робили всі 200 днів до цього. А нарощування сил під Херсоном також безглуздо, оскільки вони там уже в безвиході, вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. За його словами, найнестабільнішим зараз виглядає запорізький напрямок. Тому росіяни можуть спробувати піти у наступ там.

Чи може Росія зараз оголосити про загальну мобілізацію? Можливо, Путін і хотів би, але від цього його режиму буде більше шкоди, ніж користі. По-перше, так Москва продемонструвала б свою слабкість і фактично визнала війну війною. По-друге, якщо зараз у Росії оголосять мобілізацію, вона дасть ефект лише навесні, каже Самусь.

Тим більше, що ця ідея не матиме популярності в суспільстві. І напевно призведе до протестів у бідних регіонах, де чоловіки йшли до армії за фінансову винагороду. Росіяни, швидше, віддадуть перевагу спостеріганню за війною по телевізору, ніж безкоштовно віддавати "борг батьківщині" на чужій землі, в якій вони можуть і залишитися.

Отже, слід очікувати, що найближчим часом Москва продовжить спиратися на приховану мобілізацію та вербування контрактників. У держдумі також готують спеціальний законопроект, який спростить вручення повісток про заклик військовослужбовців.

Ще один варіант "відповіді", який, мабуть, уже застосовує Росія - це нарощування атак цивільної та критичної інфраструктури. У день, коли наші воїни підняли український прапор у центрі Ізюму, агресор запустив понад десять ракет. Ті, що долетіли, вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. У шести областях України були перебої зі світлом та водопостачанням. Минулого тижня агресор бив гідротехнічними спорудами у Кривому Розі, після чого почав підійматися рівень води в Інгульці. Мешканців деяких вулиць міста довелося евакуювати.