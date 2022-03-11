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После разговора с Зеленским. Президент Финляндии призвал Путина обеспечить эвакуацию в Украине

Автор: Валерия Полищук

Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с руководителем Кремля Владимиром Путиным. В ходе часового телефонного разговора Ниинисте призвал Путина немедленно прекратить огонь в Украине и обеспечить эвакуацию гражданского населения по гуманитарным коридорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своем разговоре Ниинисте также обсудил с Путиным необходимость обеспечения безопасности украинских атомных электростанций и сказал российскому президенту, что ухудшающиеся человеческие страдания сильно влияют на мнение Запада о России.

При этом отмечается, что финский лидер подтвердил готовность президента Украины Владимира Зеленского напрямую поговорить с Путиным.

Напомним, сегодня Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

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Владимир ПутинФинляндияВойна России против Украины