Після розмови з Зеленським. Президент Фінляндії закликав Путіна забезпечити евакуацію в Україні

Президент Фінляндії Саулі Нііністе провів телефонну розмову з керівником Кремля Володимиром Путіним. В ході годинної телефонної розмови Нііністе закликав Путіна негайно припинити вогонь в Україні і забезпечити евакуацію цивільного населення по гуманітарних коридорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У своїй розмові Нііністе також обговорив з Путіним необхідність забезпечення безпеки українських атомних електростанцій і сказав російському президенту, що людські страждання, що погіршуються, сильно впливають на думку Заходу про Росію.

При цьому наголошується, що фінський лідер підтвердив готовність президента України Володимира Зеленського безпосередньо поговорити з Путіним.