После разговора с Зеленским. Президент Финляндии призвал Путина обеспечить эвакуацию в Украине
Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с руководителем Кремля Владимиром Путиным. В ходе часового телефонного разговора Ниинисте призвал Путина немедленно прекратить огонь в Украине и обеспечить эвакуацию гражданского населения по гуманитарным коридорам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В своем разговоре Ниинисте также обсудил с Путиным необходимость обеспечения безопасности украинских атомных электростанций и сказал российскому президенту, что ухудшающиеся человеческие страдания сильно влияют на мнение Запада о России.
При этом отмечается, что финский лидер подтвердил готовность президента Украины Владимира Зеленского напрямую поговорить с Путиным.
Напомним, сегодня Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
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