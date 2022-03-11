Після розмови з Зеленським. Президент Фінляндії закликав Путіна забезпечити евакуацію в Україні
Президент Фінляндії Саулі Нііністе провів телефонну розмову з керівником Кремля Володимиром Путіним. В ході годинної телефонної розмови Нііністе закликав Путіна негайно припинити вогонь в Україні і забезпечити евакуацію цивільного населення по гуманітарних коридорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У своїй розмові Нііністе також обговорив з Путіним необхідність забезпечення безпеки українських атомних електростанцій і сказав російському президенту, що людські страждання, що погіршуються, сильно впливають на думку Заходу про Росію.
При цьому наголошується, що фінський лідер підтвердив готовність президента України Володимира Зеленського безпосередньо поговорити з Путіним.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.
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