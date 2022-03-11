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Після розмови з Зеленським. Президент Фінляндії закликав Путіна забезпечити евакуацію в Україні

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Гельсінкі, П'ятниця 11 березня 2022 16:52
Після розмови з Зеленським. Президент Фінляндії закликав Путіна забезпечити евакуацію в Україні Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністе (flickr.com/ulkoministerio)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Фінляндії Саулі Нііністе провів телефонну розмову з керівником Кремля Володимиром Путіним. В ході годинної телефонної розмови Нііністе закликав Путіна негайно припинити вогонь в Україні і забезпечити евакуацію цивільного населення по гуманітарних коридорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своїй розмові Нііністе також обговорив з Путіним необхідність забезпечення безпеки українських атомних електростанцій і сказав російському президенту, що людські страждання, що погіршуються, сильно впливають на думку Заходу про Росію.

При цьому наголошується, що фінський лідер підтвердив готовність президента України Володимира Зеленського безпосередньо поговорити з Путіним.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

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