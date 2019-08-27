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Роздільне сортування сміття у готелях буде обов'язковим

Новини » Економіка    27.08.2019 - 14:05
Роздільне сортування сміття у готелях буде обов'язковим
Фото: сміття (shotam.info)

Зміни до будівельних норм ухвалив Мінрегіон

Влаштування сучасних систем роздільного сортування сміття стане обов'язковим з 1 жовтня 2019 року при проектуванні нових або реконструкції існуючих будівель готелів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначили в прес-службі, така норма міститься в у нових змінах у державні будівельні норми.

Згідно зі змінами у ДБН, у житлових і громадських приміщеннях готелів необхідно передбачати системи роздільного сортування сміття, а також системи очищення від сміття і пилоприбирання. Вміст пилу в повітрі житлових приміщень готелів повинен бути не більше ніж 0,15 мг/кв. м.

Раніше ж у готелях заввишки 2 поверхи і вище обов’язково влаштовувалися сміттєпроводи.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства ухвалило нові будівельні норми, якими власникам готелів рекомендують забезпечувати доступ до інтернету в усіх номерах.

Нагадаємо, зміни до державних будівельних норм (ДБН) з проектування автостоянок і гаражів, які набувають чинності з 1 липня, дозволяють проектувати ліфти з громадських будівель до підземних паркінгів під ними.

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Новини України Министерство регионального развития и строительствастроительство
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