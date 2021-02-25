Разделение УЗ предусмотрено программой Кабмина, и сейчас мы завершаем первый этап, - Жмак

"Есть утвержденная программа правительства, которая касается реструктуризации УЗ на 2019-2023 год, и эта программа предусматривает анбандлинг, то есть разделение "Укрзализныци" на вертикали. Сейчас мы уже проходим первый этап этой долгой дороги", - сказал Жмак.

По его словам, "Укрзализныцю" будет разделено на 4 направления деятельности: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство. И, наконец, будет прекращена практика субсидирования компанией убыточных пассажирских перевозок железнодорожным путем прибыльных грузовых.

"Всем известно, что наши грузовые перевозки кросс-субсидируют всю другую деятельность "Укрзализныци". Поэтому для того, чтобы говорить о либерализации рынка, частную тягу и другие моменты, на которые Украина должна идти в рамках соглашения об ассоциации с Европой, мы сначала говорим о распределении и выведение отдельных балансов всех этих 4 направлений деятельности", - рассказал Жмак.

Кроме того, руководитель "Укрзализныци" отметил: реформа компании позволит до конца текущего года ввести прозрачное тарифообразование на рынке перевозок.

"Мы собираемся до конца года четко понимать себестоимость наших услуг по железнодорожным перевозкам, пассажирским, инфраструктуры и относительно себестоимости производства", - сообщил Жмак.