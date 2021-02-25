"Є програма уряду затверджена, яка стосується реструктуризації УЗ на 2019-2023 рік, і ця програма передбачає анбандлінг, тобто розподілення "Укрзалізниці" на вертикалі. Зараз ми вже проходимо перший етап цієї довгої дороги", - сказав Жмак.

За його словами, "Укрзалізницю" буде розділено по 4 напрямкам діяльності: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво. І, нарешті, буде припинено практику субсидіювання компанією збиткових пасажирських перевезень залізницею шляхом прибуткових вантажних.

"Всім відомо, що наші вантажні перевезення крос-субсидують всю іншу діяльність "Укрзалізниці". Тому для того, щоб говорити про лібералізацію ринку, приватну тягу і інші моменти, на які Україна має йти в рамках угоди про асоціацію з Європою, ми спочатку говоримо про розподіл і виведення окремих балансів всіх цих 4 напрямків діяльності", - розповів Жмак.

Окрім того, керівник "Укрзалізниці" наголосив: реформа компанії дозволить до кінця поточного року запровадити прозоре тарифоутворення на ринку перевезень.

"Ми збираємося до кінця року чітко розуміти собівартість наших послуг щодо залізничних перевезень, пасажирських, інфраструктури та щодо собівартості виробництва", - повідомив Жмак.

