Разделение Минэкономики и сельского хозяйства ознаменует конец земельной реформы, - Милованов

Разделение Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики и Министерство аграрной политики) ознаменует прекращение земельной реформы. Такое мнение выразил действующий глава министерства Тимофей Милованов в интервью "LIGA.net".

По мнению Милованова, провести такое разделение было реально еще два месяца назад - в активную фазу реформирования рынка земли - но уже сейчас работу Минагрополитики почти полностью остановили.

При этом он допускает, что к вопросу разделения ведомства можно вернуться уже после запуска рынка земли.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам земли Роман Лещенко заявил, что земельная реформа проводится для того, чтобы навести порядок и дать экономический толчок стране. По его словами, реформа - это десятки нормативных актов, это передачи земель громадам и наведение порядка в кадастрах.

Рада по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.