Разборка кланов: полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах

Полиция определила более 60 участников вооруженной потасовки в Броварах. В субботу, 30 мая, в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного во вчерашних криминальных разборках.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.

"Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться. Но это им не удастся. Всех найдём и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - завил он.

Геращенко добавил, что судебные заседания должны быть открытыми для общества и СМИ.

Ранее замглавы МВД заявил, что главной причиной конфликта стало то, что областные власти не контролировали проблемы, возникшие с организацией транспортных перевозок.

"Это была криминальная разборка кланов, крышующих разных автомобильных перевозчиков. …. Областная администрация год назад провела тендер, в результате которого зашел еще один перевозчик. После двух месяцев карантина, когда перевозки не осуществлялись, две враждующие группировки решили выяснить отношения. Одна из Винницы, другая из Броваров", - проинформировал Геращенко.

По состоянию на вечер 29 мая полиции удалось задержать 28 участников перестрелки.

Как писало РБК-Украина, перестрелка в Броварах была квалифицирована полицией как покушение на массовое убийство.

Добавим, участников перестрелки правоохранители задерживали в нескольких областях.