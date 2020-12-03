Разбор биохакерских инструментов, мастер-классы от спикеров и демозона с гаджетами для поддержания крепкого здоровья: как прошла Biohacking Conference Kyiv 2020?

11 ноября компания Smile-Expo провела первую Biohacking Conference Kyiv 2020 , посвященную эффективным способам оптимизации здоровья и продления жизни

Событие объединило на одной площадке генетиков, врачей, биогеронтологов, вирусологов, эмбриологов, патофизиологов, тренеров по медитации, экспертов по фейсфитнесу и других специалистов. Спикеры проанализировали особенности человеческого организма, рассказали о результатах собственных исследований, разобрали методики совершенствования тела и мозга, а также провели мастер-классы. Благодаря насыщенной программе посетители ивента смогли получить полезные знания и сражу же закрепили их на практике.

На мероприятии была обустроена и демозона, где компании разных направленностей представляли продукцию для контроля здоровья и улучшения самочувствия.

О чем рассказали на конференции?

На Biohacking Conference Kyiv 2020 выступили 12 высококвалифицированных экспертов разного профиля. Модераторами ивента были кандидат медицинских наук Людмила Турова и ведущая телевизионных программ о здоровье Марина Задерко.

О современных подходах к достижению долголетия

Биогеронтолог и сооснователь лаборатории DIAGEN Александр Коляда разобрал, в чем главные отличия биохакинга и ЗОЖ, а также рассмотрел современные способы увеличения продолжительности жизни. Он объяснил, какие факторы запускают процесс старения в организме, и выделил три основных пути достижения долголетия.

По словам ученого, чтобы увеличить длительность жизни, необходимо оставаться физически активным, уделять внимание качеству сна и следить за питанием.

Генетическое питание как основа биохакинга

Посетителей ивента не оставило равнодушными выступление диетолога-иммунолога Людмилы Гончаровой. Она разобрала, какими инструментами стоит пользоваться, чтобы сохранять крепкое здоровье и хорошую физическую форму.

По словам эксперта, сегодня генетический анализ позволяет изучить потребности организма и определить продукты питания, которые полезны для каждого конкретного человека. На основании результатов ДНК-теста диетолог может составить для пациента диету, которая будет включать только те продукты, что лучше всего усваиваются организмом.

Возможности "генетических ножниц"

Об особенностях и перспективах технологии редактирования генома CRISPR-Cas9 рассказала кандидат биологических наук Ольга Чапля. Она уточнила, что этот инструмент более эффективный и простой в использовании, чем другие методы редактирования генов.

Также в докладе Ольги речь шла о принципах работы технологии и направлениях ее использования. По ее словам, CRISPR-Cas9 может применяться для исследования ядерной локализации гена, улучшения качеств сельскохозяйственных растений и т. д.

Использование некодирующих РНК в лечении заболеваний

Тему "Некодирующий геном: классификация, особенности и перспективы применения" раскрыл старший научный сотрудник отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. А. Богомольца Василий Нагибин. Ученый рассказал о функциях некодирующих РНК и на примере собственных исследований объяснил, как они могут применяться для лечения некоторых заболеваний. Отдельно он рассмотрел риски, с которыми можно столкнуться при использовании такого вида терапии.

О борьбе со стрессом

Доктор биологических наук Нана Войтенко во время своего выступления объяснила, как и где формируются эмоции, а также разобрала эффективные способы борьбы со стрессом. Она дала рекомендации по нормализации уровня кортизола в организме, а также отметила, что стабилизировать эмоциональное состояние можно в том числе с помощью физических нагрузок и медитации.

Фейсфитнес как способ гармонизировать внешний облик и внутреннее состояние

Высокий интерес аудитории вызвало выступление основательницы Международной академии фейсфитнеса Алены Россошинской. Она объяснила, почему важно контролировать эмоции, и на примерах своих учениц продемонстрировала, как с помощью гимнастики для лица можно стать моложе и красивее.

Также Алена провела практический урок по фейсфитнесу. Гости ивента совместно со спикером выполнили несколько несложных упражнений, которые помогают контролировать мимику и предотвращать появление возрастных изменений на лице.

Улучшение психического состояния с помощью медитации

Глеб Ходоровский, тренер корпоративных программ по mindfulness, представил доклад о влиянии медитации на ментальное здоровье. Эксперт отметил, что, практикуя медитацию осознанности, можно снизить уровень стресса, повысить качество сна и предотвратить эмоциональное выгорание.

Глеб провел практический урок, во время которого посетители конференции опробовали технику медитации для улучшения концентрации внимания.

Об управлении здоровьем, пользе бега, борьбе с признаками старения и роли вирусов в жизни человека

Генетик Людмила Турова рассказала о главных целях биохакинга, а также рассмотрела его с позиции предиктивной медицины и клинической генетики. Эксперт разобрала, на чем базируются стратегии персонализированной медицины, и уточнила, можно ли обмануть наследственность и изменить ДНК.

Доклад кандидата биологических наук Александра Скорохода был посвящен влиянию физических нагрузок на длительность жизни. Спикер объяснил, почему полезно бегать, и поделился секретами правильного подхода к тренировкам. Он заверил, что начать заниматься бегом можно в любом возрасте.

О персонализированной антиэйдж-терапии рассказал кандидат биологических наук Олег Лущак. Он выделил факторы, которые определяют скорость старения, привел примеры веществ, которые способны влиять на продолжительность жизни, и проанализировал, какие побочные эффекты могут возникать при их употреблении.

Тему "Роль вирусов и микробов в нашей полноценной жизни и их вклад в старение организма" раскрыла кандидат биологических наук Надежда Жолобак. Она дала определение таким понятиям, как "виром" и "микробиом", объяснила, что общего между человеком и термитником, а также рассказала о пользе транзиторных микроорганизмов и важности правильного питания.

Выступая с докладом, химик Юлия Гагарина обратила внимание на внешние факторы, которые вносят вклад в старение человека. Она представила обзор полученного из водорослей ингредиента, который помогает бороться с возрастными изменениями и омолаживать кожу.

Что показали в демозоне Biohacking Conference Kyiv 2020?

В демозоне представили продукцию и гаджеты для поддержания хорошего самочувствия, восстановления жизненных сил организма, укрепления иммунитета, ухода за кожей и других целей.

В роли экспонентов выступили следующие компании:

"Ключевой ресурс" – разработчик инновационных продуктов в области life technology.

– разработчик инновационных продуктов в области life technology. Algotherm – производитель косметики для ухода за кожей.

– производитель косметики для ухода за кожей. Healy – немецкая компания, под одноименным брендом которой выпускается портативное устройство, помогающее поддерживать здоровье.

– немецкая компания, под одноименным брендом которой выпускается портативное устройство, помогающее поддерживать здоровье. "КетоРакета" – производитель LCHF-, кето- и веган-продуктов.

Посетители ивента получили возможность протестировать изделия, проконсультироваться у представителей экспонентов и приобрести понравившиеся товары.

Активности от партнеров конференции

Помимо информативных докладов и мастер-классов, гостей Biohacking Conference Kyiv 2020 также ждали физкультминутки и розыгрыши подарков от информационного партнера мероприятия – фитнес-клуба Doberman.

В перерывах между выступлениями спикеров тренер Руслан Анисимов проводил короткие тренировки, во время которых посетители и участники могли расслабиться и размять мышцы.

А в завершение конференции среди гостей разыграли следующие подарки: два абонемента в фитнес-зал, один абонемент в спортзал со скидкой, два сеанса массажа и скидку на 10 сеансов массажа.

Организатор мероприятия

Biohacking Conference Kyiv 2020 провела международная компания Smile-Expo, которая специализируется на организации мероприятий, посвященных инновациям.

Уже 9 декабря Smile-Expo проведет в Pochayna Event Hall w2 conference Kyiv 2020. Это событие о формировании корпоративного благополучия сотрудников и сохранении здоровья на рабочем месте.

Присоединяйтесь к ивенту и получите доступ к видеозаписям выступлений спикеров на Biohacking Conference Kyiv 2020.