Розбір біохакерських інструментів, майстер-класи від спікерів і демозона з гаджетами для підтримання міцного здоров’я: як пройшла Biohacking Conference Kyiv 2020?

11 листопада компанія Smile-Expo провела першу Biohacking Conference Kyiv 2020 , присвячену ефективним способам оптимізації здоров’я та продовження життя

Подія об’єднала на одному майданчику генетиків, лікарів, біогеронтологів, вірусологів, ембріологів, патофізіологів, тренерів із медитації, експертів із фейсфітнесу й інших фахівців. Спікери проаналізували особливості людського організму, розповіли про результати власних досліджень, розібрали методики вдосконалення тіла та мозку, а також провели майстер-класи. Завдяки насиченій програмі відвідувачі івенту змогли отримати корисні знання та одразу ж закріпили їх на практиці.

На заході була облаштована й демозона, де компанії різних спрямувань презентували продукцію для контролю здоров’я та поліпшення самопочуття.

Про що розповіли на конференції?

На Biohacking Conference Kyiv 2020 виступили 12 висококваліфікованих експертів різного профілю. Модераторами івенту були кандидатка медичних наук Людмила Турова та ведуча телевізійних програм про здоров’я Марина Задерко.

Про сучасні підходи до досягнення довголіття

Біогеронтолог і співзасновник лабораторії DIAGEN Олександр Коляда розібрав, у чому головні відмінності біохакінгу та ЗСЖ, а також розглянув сучасні способи збільшення тривалості життя. Він пояснив, які чинники запускають процес старіння в організмі, і виділив три основні шляхи досягнення довголіття.

За словами вченого, щоб збільшити тривалість життя, необхідно залишатися фізично активним, приділяти увагу якості сну та стежити за харчуванням.

Генетичне харчування як основа біохакінгу

Відвідувачів івенту не залишив байдужим виступ дієтологині-імунологині Людмили Гончарової. Вона розібрала, якими інструментами варто користуватися, щоб зберігати міцне здоров’я та хорошу фізичну форму.

За словами експертки, зараз генетичний аналіз дає змогу вивчити потреби організму та визначити харчові продукти, які корисні для кожної конкретної людини. На підставі результатів ДНК-тесту дієтолог може скласти для пацієнта дієту, яка міститиме тільки ті продукти, що найкраще засвоюються організмом.

Можливості "генетичних ножиць"

Про особливості та перспективи технології редагування геному CRISPR-Cas9 розповіла кандидатка біологічних наук Ольга Чапля. Вона уточнила, що цей інструмент ефективніший і простіший у використанні, ніж інші методи редагування генів.

Також у доповіді Ольги йшлося про принципи роботи технології та напрями її використання. За її словами, CRISPR-Cas9 може застосовуватися для дослідження ядерної локалізації гена, поліпшення якостей сільськогосподарських рослин тощо.

Використання некодувальних РНК у лікуванні захворювань

Тему "Некодувальний геном: класифікація, особливості та перспективи застосування» розкрив старший науковий співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця Василь Нагібін. Вчений розповів про функції некодувальних РНК і на прикладі власних досліджень пояснив, як вони можуть застосовуватися для лікування деяких захворювань. Окремо він розглянув ризики, з якими можна зіткнутися під час використання такого різновиду терапії.

Про боротьбу зі стресом

Докторка біологічних наук Нана Войтенко під час свого виступу пояснила, як і де формуються емоції, а також розібрала ефективні способи боротьби зі стресом. Вона дала рекомендації щодо нормалізації рівня кортизолу в організмі, а також зазначила, що стабілізувати емоційний стан можна, зокрема, за допомогою фізичних навантажень і медитації.

Фейсфітнес як спосіб гармонізувати зовнішній вигляд і внутрішній стан

Велику цікавість аудиторії викликав виступ засновниці Міжнародної академії фейсфітнесу Олени Россошинської. Вона пояснила, чому важливо контролювати емоції, і на прикладах своїх учениць продемонструвала, як за допомогою гімнастики для обличчя можна стати молодшою та красивішою.

Також Олена провела практичний урок із фейсфітнесу. Гості івенту разом зі спікеркою виконали кілька нескладних вправ, які допомагають контролювати міміку та запобігати появі вікових змін на обличчі.

Поліпшення психічного стану завдяки медитації

Гліб Ходоровський, тренер корпоративних програм із mindfulness, представив доповідь про вплив медитації на ментальне здоров’я. Експерт зазначив, що, практикуючи медитацію усвідомленості, можна знизити рівень стресу, підвищити якість сну та запобігти емоційному вигоранню.

Гліб провів практичний урок, під час якого відвідувачі конференції випробували техніку медитації для поліпшення концентрації уваги.

Про управління здоров’ям, користь бігу, боротьбу з ознаками старіння та роль вірусів у житті людини

Генетикиня Людмила Турова розповіла про головні цілі біохакінгу, а також розглянула його з позиції предиктивної медицини та клінічної генетики. Експертка розібрала, на чому базуються стратегії персоналізованої медицини, й уточнила, чи можна обманути спадковість і змінити ДНК.

Доповідь кандидата біологічних наук Олександра Скорохода була присвячена впливу фізичних навантажень на тривалість життя. Спікер пояснив, чому корисно бігати, і поділився секретами правильного підходу до тренувань. Він запевнив, що почати займатися бігом можна в будь-якому віці.

Про персоналізовану антиейдж-терапію розповів кандидат біологічних наук Олег Лущак. Він виділив чинники, які визначають швидкість старіння, навів приклади речовин, які здатні впливати на тривалість життя, і проаналізував, які побічні ефекти можуть виникати за їхнього вживання.

Тему "Роль вірусів і мікробів у нашому повноцінному житті та їхній внесок у старіння організму" розкрила кандидатка біологічних наук Надія Жолобак. Вона дала визначення понять "віром" і "мікробіом", пояснила, що спільного між людиною та термітником, а також розповіла про користь транзиторних мікроорганізмів і важливість правильного харчування.

Виступаючи з доповіддю, хімікиня Юлія Гагаріна звернула увагу на зовнішні чинники, які впливають на старіння людини. Вона представила огляд отриманого з водоростей інгредієнта, який допомагає боротися з віковими змінами й омолоджувати шкіру.

Що показали в демозоні Biohacking Conference Kyiv 2020?

У демозоні представили продукцію та гаджети для підтримання гарного самопочуття, відновлення життєвих сил організму, зміцнення імунітету, догляду за шкірою та інших цілей.

Експонентами стали такі компанії:

"Ключовий ресурс" – розробник інноваційних продуктів у сфері life technology.

розробник інноваційних продуктів у сфері life technology. Algotherm – виробник косметики для догляду за шкірою.

виробник косметики для догляду за шкірою. Healy – німецька компанія, під однойменним брендом якої випускається портативний пристрій, що допомагає підтримувати здоров’я.

німецька компанія, під однойменним брендом якої випускається портативний пристрій, що допомагає підтримувати здоров’я. "КетоРакета" – виробник LCHF-, кето- і веган-продуктів.

Відвідувачі івенту отримали можливість протестувати вироби, проконсультуватися в представників експонентів і придбати вподобані товари.

Активності від партнерів конференції

Окрім інформативних доповідей і майстер-класів, на гостей Biohacking Conference Kyiv 2020 також чекали фізкультхвилинки та розіграші подарунків від інформаційного партнера заходу – фітнес-клубу Doberman.

У перервах між виступами спікерів тренер Руслан Анісімов проводив короткі тренування, під час яких відвідувачі й учасники могли розслабитися та розім’яти м’язи.

А на завершення конференції серед гостей розіграли такі подарунки: два абонементи у фітнес-зал, один абонемент у спортзал зі знижкою, два сеанси масажу та знижку на 10 сеансів масажу.

Організатор заходу

Biohacking Conference Kyiv 2020 провела міжнародна компанія Smile-Expo, яка спеціалізується на організації заходів, що присвячені інноваціям.

Уже 9 грудня Smile-Expo проведе в Pochayna Event Hall w2 conference Kyiv 2020. Це подія про формування корпоративного добробуту співробітників і збереження здоров’я на робочому місці.

Приєднуйтеся до івенту й отримайте доступ до відеозаписів виступів спікерів на Biohacking Conference Kyiv 2020.