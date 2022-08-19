ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Разблокировка портов для экспорта металлопродукции улучшит экономическое состояние Украины, - эксперт

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 13:40
Разблокировка портов для экспорта металлопродукции улучшит экономическое состояние Украины, - эксперт Фото: разблокировка портов для экспорта металлопродукции улучшит экономическое положение Украины (Getty Images )
Автор: Артем Горовенко

Разблокировка портов для экспорта металлургической продукции улучшит ситуацию как в украинской промышленности, так и для государственных финансов, ведь мы можем экспортировать продукции ГМК свыше 500 миллионов ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Центра политического анализа Владимира Головко.

"В Украине война. Поэтому каждый доллар, который мы можем получить за свою продукцию, сейчас нужен - для того, чтобы выполнять социальные выплаты и закупать оружие. Речь же идет о более полумиллиарда долларов ежемесячно. И они Украине точно сейчас не помешают", - подчеркнул Головко.

По его словам, для реализации инициативы потребуется воля Украины и наших международных партнеров. Но Россия готова к переговорам, ведь сейчас у агрессора все очень плохо с промышленностью: Запад перекрыл поставки некоторых компонентов в РФ, к тому же, там критические проблемы с оборудованием.

"Они могут попросить смягчения санкций в обмен на открытие коридора для украинского металла. Сейчас трудно прогнозировать, насколько возможно будет достичь компромисса, но Россия готова говорить", - пояснил эксперт.

Напомним, ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) заявили, что разблокирование экспорта продукции ГМК через морские порты даст Украине мощный источник поступления валюты, которое поможет стабилизировать курс гривны и держать его в контролируемом коридоре.

В свою очередь председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что восстановление экспорта металла и руды через порты обеспечит ежемесячный приток валюты в страну, и поможет возобновить производство в секторе ГМК, который сейчас страдает от серьезного кризиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
порт Экономика Украины
NEWS
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам