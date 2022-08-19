ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розблокування портів для експорту металопродукції покращить економічний стан України, - експерт

Новость на русском →
П'ятниця 19 серпня 2022 13:40
Розблокування портів для експорту металопродукції покращить економічний стан України, - експерт Фото: розблокування портів для експорту металопродукції покращить економічний стан України (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Розблокування портів для експорту металургійної продукції поліпшить ситуацію як в українській промисловості, так і для державних фінансів, адже ми можемо експортувати продукції ГМК понад 500 мільйонів щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Центру політичного аналізу Володимира Головка.

"В Україні війна. Тож кожен долар, який ми можемо отримати за свою продукцію, зараз потрібен - для того, щоб виконувати соціальні виплати та закуповувати зброю. Мова ж іде про понад півмільярда доларів щомісяця. І вони Україні точно зараз не завадять", - наголосив Головко.

За його словами, для реалізації ініціативи буде потрібна воля України та наших міжнародних партнерів. Але Росія готова до перемовин, адже наразі в агресора все дуже погано з промисловістю: Захід перекрив поставки деяких компонентів до РФ, до того ж, там критичні проблеми з обладнанням.

"Вони можуть попросити пом’якшення санкцій в обмін на відкриття коридору для українського металу. Зараз важко прогнозувати, наскільки можливо буде досягти компромісу, але Росія готова говорити", - пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) заявили, що розблокування експорту продукції ГМК через морські порти дасть Україні потужне джерело надходження валюти, яке допоможе стабілізувати курс гривні та тримати його у контрольованому коридорі.

Своєю чергою голова Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що відновлення експорту металу та руди через порти забезпечить щомісячний притік валюти у країну, та допоможе відновити виробництво у секторі ГМК, який наразі потерпає від серйозної кризи.

Читайте РБК-Україна в Google News
порт Економіка України
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам