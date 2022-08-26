Разблокировка портов для экспорта металла поможет снизить курс гривны, - ФМУ

Расширение действия "зернового соглашения" на металлопродукцию даст Украине постоянный источник валюты и поможет укрепить курс гривны на 3-5 грн и стабилизировать его в этом коридоре.

"Разблокировка портов для экспорта украинского металла и руды - крайне важный вопрос. Это позволит увеличить поступления от экспорта на 600 миллионов долларов ежемесячно. Таким образом Украина получит постоянный источник валютной выручки, который поможет снизить курс доллара на 3-5 грн и стабилизировать его в этом коридоре. Также это - рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - пояснил Беленький.

В то же время, по его словам, разблокирование портов поможет в восстановлении металлургической отрасли, которая сейчас переживает сложный кризис за время независимости: сейчас украинские ГОКи работают в лучшем случае на 25% своей мощности, а металлургические - на 10-15%. Рабочие этих предприятий находятся в вынужденном простое, и получают лишь две трети зарплаты.

"Ранее более 60% металлургической продукции экспортировалось морем в азиатские страны. Попытка наладить доставку по железной дороге, с перевалкой в портах ЕС, провалилась: стоимость логистических затрат была настолько высокой, что приводила к убыткам экспортеров. Сейчас речь идет о выживании отрасли. Поэтому, чем быстрее будет разблокирован экспорт, тем больше шансов, что металлургическая отрасль сможет восстановиться, а рабочие - вернуться к работе и получать за это больше денег", - подчеркнул Беленький.