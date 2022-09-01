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Разблокирование портов для экспорта металлопродукции может дать Украине 8-10 млрд долларов в год

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Четверг 01 сентября 2022 14:10
Разблокирование портов для экспорта металлопродукции может дать Украине 8-10 млрд долларов в год Фото: разблокирование портов для экспорта металлопродукции может дать Украине 8-10 млрд долларов в год (
Автор: Артем Горовенко

Разблокирование портов для экспорта металлопродукции, по аналогии с "зерновым коридором", даст Украине $8-10 млрд, позволит снизить курс доллара и обуздать инфляцию

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Не зерном единым. Что даст экономике разблокирование экспорта металлопродукции через порты".

Как известно, экспорт зерновых приносит Украине 1 млрд долларов в месяц - сумму, достаточную для того, чтобы удерживать доллар от дальнейшего роста, однако недостаточную для снижения валютного курса. Чтобы его снизить, валюты в страну должно приходить больше - ведь сейчас негативное сальдо торгового баланса составляет 2 млрд долларов в месяц, посчитали журналисты.

"Решить проблему может расширение "зернового соглашения" на другие сильные экспортные позиции Украины, уверены экономисты - в частности, на продукцию металлургии. ГМК с легкостью обеспечит Украине минимум 600 миллионов долларов ежемесячно, то есть - несколько миллиардов буквально к концу года. Всего же, в зависимости от цен на металлургическую продукцию на мировых рынках, страна получит 8-10 млрд долларов валютной выручки в год", - говорится в статье.

По подсчетам экономистов, опрошенных РБК-Украина, этой суммы достаточно, чтобы снизить курс доллара на 3-6 грн, и удерживать его в рамках этого коридора, не прибегая к валютным интервенциям НБУ. Соответственно, перестанут расти цены на товары и услуги, и инфляция пусть медленно, но пойдет на спад.

Напомним, ранее замминистра экономики Тарас Качка сообщил, что Украина призвала международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в том числе металл.

В свою очередь, исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксана Оринчак заявила, что расширение действия "зернового коридора" на металлопродукцию вернет в Украину валюту, что чрезвычайно важно в условиях войны и девальвации гривны.

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