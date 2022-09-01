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Розблокування портів для експорту металопродукції може дати Україні 8-10 млрд доларів на рік

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Четвер 01 вересня 2022 14:10
Розблокування портів для експорту металопродукції може дати Україні 8-10 млрд доларів на рік Фото: розблокування портів для експорту металопродукції може дати Україні 8-10 млрд доларів на рік (
Автор: Артем Горовенко

Розблокування портів для експорту металопродукції, за аналогією з "зерновим коридором", дасть Україні $ 8-10 млрд, дозволить знизити курс долара і приборкати інфляцію

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Не зерном єдиним. Що дасть економіці розблокування експорту металопродукції через порти".

Як відомо, експорт зернових приносить Україні 1 млрд доларів на місяць - суму, достатню для того, щоб утримувати долар від подальшого зростання, однак недостатню для зниження валютного курсу. Щоб його знизити, валюти в країну має приходити більше - адже зараз негативне сальдо торгового балансу становить 2 млрд доларів на місяць, порахували журналісти.

"Вирішити проблему може розширення "зернової угоди" на інші сильні експортні позиції України, впевнені економісти - зокрема, на продукцію металургії. ГМК з легкістю забезпечить Україні мінімум 600 мільйонів доларів щомісяця, тобто - кілька мільярдів буквально до кінця року. Всього ж, залежно від цін на металургійну продукцію на світових ринках, країна отримає 8-10 млрд доларів валютної виручки на рік", - йдеться в статті.

За підрахунками економістів, опитаних РБК-Україна, цієї суми достатньо, щоб знизити курс долара на 3-6 грн, і утримувати його в рамках цього коридору, не вдаючись до валютних інтервенцій НБУ. Відповідно, перестануть рости ціни на товари і послуги, і інфляція нехай повільно, але піде на спад.

Нагадаємо, раніше заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що Україна закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, в тому числі метал.

У свою чергу, виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України Оксана Орінчак заявила, що розширення дії "зернового коридору" на металопродукцію поверне в Україну валюту, що надзвичайно важливо в умовах війни й девальвації гривні.

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