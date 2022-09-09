Разблокирование экспорта металла через порты поможет стабилизировать курс гривны, - эксперты

Открытие морских портов для экспорта металлопродукции, по аналогии с тем, как вывозят зерно, обеспечило бы Украину постоянным притоком валюты, что помогло стабилизировать курс гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Delo.ua.
"Экспорт металлопродукции через порты существенно удешевил бы логистику. Следовательно, себестоимость продукции украинских металлургов стала бы более конкурентоспособной на международных рынках. Кроме того, открытие портов является для металлургической отрасли принципиальным вопросом, и без решения этого вопроса отрасль не сможет восстановиться до довоенного уровня", - говорится в статье.
В статье подчеркивают: открытие портов для продукции ГМК в первую очередь будет способствовать укреплению экономики Украины, ведь отправка судов с металлопродукцией на внешние рынки приносит больше валютной выручки, чем экспорт зерна.
"Экспорт металла приносит больше валюты, чем зерно. Открытие портов для продукции ГМК обеспечит приток в Украину около 600 млн долларов ежемесячно. А это будет способствовать стабилизации курса гривны", - резюмируют опрошенные журналистами эксперты.
Напомним, ранее президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что отправка металлопродукции на внешние рынки дает более чем в 1,5 раза больше валюты, чем аграрная продукция, которую начали вывозить в рамках "зернового соглашения".
Также в отрасли предоставили цифры, согласно которым разблокировка портов для экспорта металла обеспечит Украине несколько миллиардов долларов валютных поступлений до конца года.
В целом, в зависимости от цен на металлургическую продукцию на мировых рынках, страна получит 8-10 млрд долларов валютной выручки в год.