RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розблокування експорту металу через порти допоможе стабілізувати курс гривні, - експерти

Фото: розблокування експорту металу через порти допоможе стабілізувати курс гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Відкриття морських портів для експорту металопродукції, за аналогією з тим, як вивозять зерно, забезпечило б Україну постійним припливом валюти, що допомогло стабілізувати курс гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Delo.ua.

"Експорт металопродукції через порти істотно здешевив би логістику. Отже, собівартість продукції українських металургів стала б більш конкурентоспроможною на міжнародних ринках. Крім того, відкриття портів є для металургійної галузі принциповим питанням, і без вирішення цього питання галузь не зможе відновитися до довоєнного рівня", - йдеться в статті.

У статті підкреслюють: відкриття портів для продукції ГМК в першу чергу сприятиме зміцненню економіки України, адже відправка суден з металопродукцією на зовнішні ринки приносить більше валютної виручки, ніж експорт зерна.

"Експорт металу приносить більше валюти, ніж зерно. Відкриття портів для продукції ГМК забезпечить приплив в Україну близько 600 млн доларів щомісяця. А це сприятиме стабілізації курсу гривні", - резюмують опитані журналістами експерти.

Нагадаємо, раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що відправка металопродукції на зовнішні ринки дає більш ніж в 1,5 рази більше валюти, ніж аграрна продукція, яку почали вивозити в рамках"зернової угоди".

Також в галузі надали цифри, згідно з якими розблокування портів для експорту металу забезпечить Україні кілька мільярдів доларів валютних надходжень до кінця року.

В цілому, в залежності від цін на металургійну продукцію на світових ринках, країна отримає 8-10 млрд доларів валютної виручки на рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
портекспорт металобрухту