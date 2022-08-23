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Разблокирование экспорта металла через порты вернет в Украину валюту, - эксперт

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 13:42
Разблокирование экспорта металла через порты вернет в Украину валюту, - эксперт Фото: разблокировка экспорта металла через порты вернет в Украину валюту (gmk center)
Автор: Александр Мороз

Расширение действия "зернового коридора" на металлопродукцию вернет в Украину валюту, что чрезвычайно важно в условиях войны и девальвации гривны. Поэтому для страны разблокирование экспорта металла и руды - насущный вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксану Оринчак.

"Металлургическая промышленность генерирует каждую восьмую гривну, которая поступает в государственный бюджет, и отвечает за 40% ВВП. Украина сильна не только аграрным сектором, но и металлургией! Как только экспорт металлургической продукции будет разблокирован, в страну вернется валюта - а в условиях войны и девальвации гривны валюта нам нужна как никогда", - подчеркнула Оринчак.

По ее словам, ассоциация поддерживает заявление заместителя министра экономики Тараса Качки, который ранее сообщил, что Украина призвала международных партнеров расширить действие "зернового коридора" на металл.

"Мы, как ассоциация, очень поддерживаем господина Качку: Украине нужно экспортировать не только зерно, но и металл! Металлургия - без преувеличения основа нашей экономики. Поэтому разблокировка портов для экспорта металла - это насущный вопрос, решать который нужно было еще вчера", - убеждена Оринчак.

Напомним, ранее ОП "Укрметаллургпром" заявили, что восстановление морского экспорта металла и руды обеспечит приток в страну дополнительно более $600 млн ежемесячно. Также это будет способствовать стабилизации курса гривны и позволит удерживать валютный коридор в пределах 33-36 грн/$.

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