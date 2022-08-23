Розблокування експорту металу через порти поверне в Україну валюту, - експерт

Розширення дії "зернового коридору" на металопродукцію поверне в Україну валюту, що є надзвичайно важливо в умовах війни та девальвації гривні. Тому для країни розблокування експорту металу та руди - нагальне питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Національної асоціації добувної промисловості України Оксану Орінчак.

"Металургійна промисловість генерує кожну восьму гривню, яка надходить до державного бюджету, і відповідає за 40% ВВП. Україна сильна не лише аграрним сектором, а й металургією! Як тільки експорт металургійної продукції буде розблоковано, у країну повернеться валюта - а в умовах війни та девальвації гривні валюта нам потрібна як ніколи", - підкреслила Орінчак.

За її словами, асоціація підтримує заяву заступника міністра економіки Тараса Качки, який раніше повідомив, що Україна закликала міжнародних партнерів розширити дію "зернового коридору" на метал.

"Ми, як асоціація, дуже підтримуємо пана Качку: Україні потрібно експортувати не тільки зерно, а й метал! Металургія - це без перебільшення основа нашої економіки. Тож розблокування портів для експорту металу – це нагальне питання, вирішувати яке потрібно було ще вчора", - переконана Орінчак.

Нагадаємо, раніше ОП "Укрметалургпром" заявили, що відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад $600 млн щомісяця. Також це сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$.