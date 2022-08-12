Разблокирование экспорта металла через порты поможет возобновить производство, - промышленники

По его словам, до войны через порты Одессы и Николаева украинский бизнес вывозил более 85% черных металлов и 70% железной руды. Сейчас, из-за блокировки портов, расходы на логистику в структуре себестоимости металлопродукции выросли в долларовом эквиваленте в пять раз.

"Если будут разблокированы крупнейшие морские порты Украины для экспорта металлопродукции, то в течение следующих нескольких месяцев можно будет увеличить производство вдвое от тех объемов, которые есть сейчас", - подчеркнул Ткаченко.

Как известно, "АрселорМиттал Кривой Рог" на три месяца остановил работу своего горно-обогатительного комбината, и на треть сократил зарплаты работников. Причина - усложненная логистика.

Ранее ОП "Укрметаллургпром" заявили, что восстановление морского экспорта металла и руды обеспечит приток в страну дополнительно более $600 млн ежемесячно. Также это будет способствовать стабилизации курса гривны и позволит удерживать валютный коридор в пределах 33-36 грн/$.