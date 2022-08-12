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Розблокування експорту металу через порти допоможе відновити виробництво, - промисловці

Фото: розблокування експорту металу через порти допоможе відновити виробництво (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Коли угода щодо розблокування портів для експорту продовольства буде розширена на метал та руду, металургійні підприємства зможуть відновити обсяги виробництва. Наразі ці обсяги значно скорочені через логістичні труднощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора київського представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" Володимира Ткаченка.

За його словами, до війни через порти Одеси та Миколаєва український бізнес вивозив понад 85% чорних металів і 70% залізної руди. Зараз, через блокування портів, витрати на логістику в структурі собівартості металопродукції зросли у доларовому еквіваленті в п’ять разів.

"Якщо будуть розблоковані найбільші морські порти України для експорту металопродукції, то впродовж наступних декількох місяців можна буде збільшити виробництво удвічі від тих обсягів, які є зараз", - підкреслив Ткаченко.

Як відомо, "АрселорМіттал Кривий Ріг" на три місяці зупинив роботу свого гірничо-збагачувального комбінату, та на третину скоротив зарплати працівників. Причина - ускладнена логістика.

Раніше ОП "Укрметалургпром" заявили, що відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад $600 млн щомісяця. Також це сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$.

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