Розблокування експорту металу через порти допоможе відновити виробництво, - промисловці

За його словами, до війни через порти Одеси та Миколаєва український бізнес вивозив понад 85% чорних металів і 70% залізної руди. Зараз, через блокування портів, витрати на логістику в структурі собівартості металопродукції зросли у доларовому еквіваленті в п’ять разів.

"Якщо будуть розблоковані найбільші морські порти України для експорту металопродукції, то впродовж наступних декількох місяців можна буде збільшити виробництво удвічі від тих обсягів, які є зараз", - підкреслив Ткаченко.

Як відомо, "АрселорМіттал Кривий Ріг" на три місяці зупинив роботу свого гірничо-збагачувального комбінату, та на третину скоротив зарплати працівників. Причина - ускладнена логістика.

Раніше ОП "Укрметалургпром" заявили, що відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад $600 млн щомісяця. Також це сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$.