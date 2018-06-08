"Разбить барьеры на пути неравенства": как в Тель-Авиве веселятся на гей-прайде

В Тель-Авиве юбилейный марш собрал более 250 тысяч посетителей

В израильском Тель-Авиве 8 июня проходит грандиозное и масштабное событие – прайд-парад. Это ежегодный марш, который в этом году завершился массовым сбором в Чарльз-Клоре-Парке. Там перед людьми выступили известные артисты, в том числе – победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай.

В этот день на прайд-парад в Тель-Авиве собралось огромное количество гостей. Более 250 000 человек наводнили улицы города в пятницу днем, чтобы принять участие в этом событии. К тому же, это юбилейный прайд, который проводится в Израиле двадцатый раз.

Фото: Гей-прайд в Тель-Авиве (instagram.com/israelproject)

Парад, который является самым крупным в своем роде на Ближнем Востоке, начался еще утром под палящим солнцем на углу Сдерот Бен-Цион и улицы Богарашова.

Именно оттуда участвующие в марше направились к одной из центральных улиц, продвигаясь по дороге вдоль моря. На прайд приехали тысячи иностранных туристов, которые прилетели в Тель-Авив специально для участия в марше.

Видео: Tel Aviv Pride Parade 2017 (Youtube-канал Basti Hansen)

Интересно, что к параду присоединилось немало чиновников и политиков. Например, посол Великобритании в Израиле Дэвид Куарри. Также многие высокопоставленные лица Израиля поддержали марш в своих публичных высказываниях. Так, мэр Тель-Авива Рон Хулдай пообещал "разбить законодательные барьеры до полного равенства".

Многие местные воспринимают прайд просто как праздник для всех

Большинство участников прайда в Тель-Авиве – это, конечно, в основном представители ЛГБТ-сообщества. Но это событие посещают не только они.

Для Израиля такое событие уже не в новинку, и многие местные жители стали воспринимать марш просто как праздник или очередное позитивное событие в жизни города и страны.

Styler связался с одним из жителей Тель-Авива, который поделился своим мнением о марше.

Фото: Марш в Тель-Авиве в этом году собрал около 250 тысяч участников (instagram.com/rmor82)

"Конечно, есть те, кому подобные события не нравятся. Думаю, критики прайда, и критики геев и лесбиянок будут все время и всегда. Но от общества зависит, каким будет отношение к таким людям в будущем”, - говорит Авихай Шоршан, известный израильский активист и волонтер.

Когда прайд проводили в Тель-Авиве впервые, он был еще подростком и мало слышал об этом событии. Но, судя по рассказам его родственников, тогда марш воспринимали критично намного больше людей, чем сейчас.

Фото: Перед участниками марша выступили известные артисты (instagram.com/louisfishman)

"В наши дни прайд многие воспринимают просто как праздник, как событие, во время которого можно попить пива и повеселиться. Это как бы у нас проводили Евровидение или Чемпионат по футболу. Думаю, таким и должно быть отношение большинства: толерантным", - сказал он.

"Я горжусь вами, и я горжусь вместе с вами"

На прайде выступил бывший министр обороны и начальник штаба Моше Яалон. Он обратился к членам сообщества ЛГБТ, сказав: "Когда вы гордитесь, я тоже горжусь (в оригинале - "When you're proud, I'm proud too – ред.)".

"Я горжусь тем, как далеко зашло израильское общество в плане открытости, признания, чувствительности и терпимости. Это путь, на котором мы все еще боремся, все еще сталкиваемся с предрассудками и ненавистью, а также с терпимостью и достижениями", - сказал бывший министр обороны Израиля.

"Празднуйте, будьте счастливы, любите. Я горжусь вами, и я горжусь вместе с вами", - сказал он.

"Дискриминация и ненависть все еще существуют"

Женщина по имени Айеле состоит в организации родителей геев и лесбиянок, отправилась в Тель-Авив из израильского города Ашкелон, чтобы присоединиться к параду, сообщает издание Jpost.

Фото: В наши дни прайд многие воспринимают просто как праздник, как событие, во время которого можно попить пива и повеселиться - житель Тель-Авива (instagram.com/netbouenos)

"Мы создали орган, который помогает и поддерживает родителей детей из сообщества ЛГБТ, поэтому они не одиноки. Сначала родители испытывают очень сложный кризис, чтобы смириться с этим, но самое главное для нас - то, что дети счастливы. Мы должны защищать права сообщества ЛГБТ, потому что я также хочу быть бабушкой", - рассказала женщина.

Фото: Прайд в Тель-Авиве проводится уже двадцатый раз (instagram.com/vittoria.ritter)

Многие из участников прайда отметили, что со временем отношение к представителям ЛГБТ-сообщества в Израиле улучшилось. Хотя в последние годы в Израиле и так наблюдается в основном лояльное отношение к геям и лесбиянкам.

В частности, открыто заявлять о своей ориентации начали и те, кто служит в израильской армии. Ранее даже в демократичном Израиле военные старались открыто не говорить об этом. Но со временем и этот барьер понемногу преодолевается.

Фото: Некоторые приходят на прайд вместе с детьми (instagram.com/eilat1985)

На прайде 8 июня также присутствовал активист Мерец Тамар Зандберг, который воспитывает близнецов вместе со своим партнером.

"Приятно быть здесь. Мы гордимся тем, что уже 20 лет подряд выходим (на марш – ред.). С первого марша мы прошли долгий путь и отметили успехи, но мы не можем сдаться. Мы не смиримся с ситуацией, когда на уровне закона не будет полного равенства. Дискриминация и ненависть все еще существуют, и пока они здесь, мы также будем здесь, чтобы бороться с этими темными явлениями", - отмечает активист.

Видео: Гей-прайд в Тель-Авиве: праздник свободы (video.rbc.ua)

Ранее стало известно, как служат в одной из самых мощных армий мира.