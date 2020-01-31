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Розгляд по імпічменту Трампа може закінчитися в п'ятницю

Новини » Політика     31.01.2020 - 03:31
Розгляд по імпічменту Трампа може закінчитися в п'ятницю
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Сенатори проголосують за питання про необхідність виклику свідків

Розгляд по імпічменту Дональда Трампа підходить до свого завершення, незважаючи на спроби демократів викликати на слухання додаткових свідків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Третій за старшинством сенатор-республіканець Джон Баррассо в бесіді з журналістами в четвер заявив, що республіканцям, швидше за все, вдасться запобігти зусиллям демократів за викликом свідків і завершити розгляд в п'ятницю.

"Ми все ще дуже позитивно налаштовані щодо цього. Динаміка така, що завтра відбудеться фінальне голосування і ми завершимо розгляд в п'ятницю", - заявив Баррассо.

У п'ятницю кожна із сторін повинна представити заключні аргументи, а потім сенатори проголосують за питання про необхідність виклику свідків. Відзначається, що демократам в будь-якому випадку не вдасться заручитися підтримкою двох третин Сенату, щоб усунути президента від влади, однак виклик свідків може завдати політичний збиток Трампу, який збирається виставити свою кандидатуру на виборах президента в цьому році.

Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США розглядає можливість виклику для надання свідчень колишнього радника президента США Джона Болтона по справі про імпічмент Дональда Трампа.

РБК-Україна писало, що сторона захисту Трампа під час слухань у справі про імпічмент американського президента в Сенаті заявила, що тиск на Україну є недостатньою причиною для оголошення імпічменту.

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