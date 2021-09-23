UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Разбило парты и стулья: в одной из школ Черниговской области обвалился потолок в классе

Автор: Инна Собора

В Новгород-Северском Черниговской области в школе обвалился потолок. От удара разбились парты и стулья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Новгород-Северской городской территориальной общины.

Инцидент произошел в гимназии №1. Потолок обвалился, когда дети вышли на перерыв. Из-за этого никто не пострадал.

Однако ситуацией крайне обеспокоены родители.

В горсовете поясняют: администрация гимназии с официальными обращениями по поводу необходимости ремонта потолка не обращалась.

"Сейчас принимаются соответствующие решения в этом направлении... В отделе образования срочно создали комиссию, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка", - сообщают в горсовете.

Кроме того, директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния зданий. Выяснилось, что обвал потолка случается уже в третий раз.

Фото: в Новгород-Северском обвалился потолок в школе (facebook.com/novgorod.siversky)

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьшкола