Разбило парты и стулья: в одной из школ Черниговской области обвалился потолок в классе

Инцидент произошел в гимназии №1. Потолок обвалился, когда дети вышли на перерыв. Из-за этого никто не пострадал.

Однако ситуацией крайне обеспокоены родители.

В горсовете поясняют: администрация гимназии с официальными обращениями по поводу необходимости ремонта потолка не обращалась.

"Сейчас принимаются соответствующие решения в этом направлении... В отделе образования срочно создали комиссию, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка", - сообщают в горсовете.

Кроме того, директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния зданий. Выяснилось, что обвал потолка случается уже в третий раз.

Фото: в Новгород-Северском обвалился потолок в школе (facebook.com/novgorod.siversky)