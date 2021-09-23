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Розбило парти і стільці: в одній із шкіл Чернігівської області обвалилася стеля в класі

Автор: Инна Собора

В Новгород-Сіверському Чернігівської області в школі обвалилася стеля. Від удару розбило парти та стільці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Новгород-Сіверської міської територіальної громади.

Інцидент стався в гімназії №1. Стеля обвалилася, коли діти вийшли на перерву. Через це ніхто не постраждав.

Однак ситуацією вкрай занепокоєні батьки.

У міськраді пояснюють: адміністрація гімназії з офіційними зверненнями з приводу необхідності ремонту стелі не зверталася.

"Наразі приймаються відповідні рішення в цьому напрямку... У відділі освіти терміново створили комісію, обстежили місце події, з’ясували обставини. За результатами перевірки буде проведено ремонт стелі", - повідомляють у міськраді.

Крім того, директор гімназії надала акти перевірок технічної комісії освітнього закладу стану будівель. З'ясувалося, що обвал стелі трапляється вже втретє.

Фото: в Новгород-Сіверському обвалилася стеля в школі (facebook.com/novgorod.siversky)

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Черниговская областьшкола