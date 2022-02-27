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Разбили вековой миф о величии России. Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к украинцам

Автор: Антон Федорцив

Трое бывших президентов Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – подписали совместное обращение к украинскому народу и всем украинцам мира.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер.

Экс-президенты поражены подвигами защитников, волонтеров и рядовых граждан в первые дни войны.

"За эти дни, полные героизма и боли, вы полностью уничтожили вековой миф о так называемом величии России", – отметили они.

Кравчук, Кучма и Ющенко уверены, что Украина устоит и победит агрессора. Россия же обязательно заплатит за все свои преступления. Завершили обращение бывшие главы государства лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".

К слову, что за двое суток мобилизовались почти 100 тысяч украинцев – половина присоединилась к терробороне.

Напомним, что в Бердянске местный житель голыми руками перенес мину в лесополосу.

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Виктор ЮщенкоЛеонид КучмаЛеонид КравчукВторжение России в Украину