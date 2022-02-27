Разбили вековой миф о величии России. Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к украинцам

Трое бывших президентов Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – подписали совместное обращение к украинскому народу и всем украинцам мира.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook-страницу пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер.

Экс-президенты поражены подвигами защитников, волонтеров и рядовых граждан в первые дни войны.

"За эти дни, полные героизма и боли, вы полностью уничтожили вековой миф о так называемом величии России", – отметили они.

Кравчук, Кучма и Ющенко уверены, что Украина устоит и победит агрессора. Россия же обязательно заплатит за все свои преступления. Завершили обращение бывшие главы государства лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".