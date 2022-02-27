За два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина - тероборона, - Генштаб
Фото: за двое суток в Украине мобилизовали 100 тысяч военных (Getty Images)
За двое суток в Украине были мобилизованы для защиты отечества 100 тысяч граждан. Половина из них пополнили войска территориальной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Нам противостоит одна из крупнейших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За 2 суток мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина - резервисты Сил ТРО", - сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.