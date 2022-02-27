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За два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина - тероборона, - Генштаб

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Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 18:57
За два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина - тероборона, - Генштаб Фото: за двое суток в Украине мобилизовали 100 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За двое суток в Украине были мобилизованы для защиты отечества 100 тысяч граждан. Половина из них пополнили войска территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Нам противостоит одна из крупнейших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За 2 суток мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина - резервисты Сил ТРО", - сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что военные, которые сейчас защищают Украину против российских захватчиков, будут получать 100 тысяч гривен в месяц.

С тем Минфин намерен предложить военные облигации на 400 млрд гривен иностранным инвесторам.

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