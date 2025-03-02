"Раз на покоління". Стармер попередив про критичний момент для безпеки Європи

Відкриваючи саміт, що сьогодні проходить в Лондоні, Стармер разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським відзначив теплий прийом, який був наданий українському лідеру, коли він прибув.

"Ми всі з вами, з Україною, стільки, скільки буде потрібно", - зауважив він.

Однак він попередив, що "це момент, який трапляється раз на покоління для безпеки Європи", та наголосив, що "добре вирішення питання для України - це не лише питання правильного чи неправильного, а життєво важливо для безпеки кожної нації тут і багатьох інших".

Стармер зазначив, що має намір працювати над планом для України, щоб потім "обговорити його з США і рухатися вперед разом".

Водночас він зауважив, що сьогоднішній саміт зосередиться на тому, як країни можуть разом забезпечити справедливий, сталий мир в Україні та на тому, як підтримати Україну.

"Оскільки навіть коли Росія говорить про мир, вона продовжує свою невпинну агресію", - зазначив прем'єр.