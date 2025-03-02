UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Раз на покоління". Стармер попередив про критичний момент для безпеки Європи

Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Розв'язання питання України - це не лише питання правильного чи неправильного. Це той момент для безпеки Європи, який трапляється "раз на покоління".

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відкриваючи саміт, що сьогодні проходить в Лондоні, Стармер разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським відзначив теплий прийом, який був наданий українському лідеру, коли він прибув.

"Ми всі з вами, з Україною, стільки, скільки буде потрібно", - зауважив він.

Однак він попередив, що "це момент, який трапляється раз на покоління для безпеки Європи", та наголосив, що "добре вирішення питання для України - це не лише питання правильного чи неправильного, а життєво важливо для безпеки кожної нації тут і багатьох інших".

Стармер зазначив, що має намір працювати над планом для України, щоб потім "обговорити його з США і рухатися вперед разом".

Водночас він зауважив, що сьогоднішній саміт зосередиться на тому, як країни можуть разом забезпечити справедливий, сталий мир в Україні та на тому, як підтримати Україну.

"Оскільки навіть коли Росія говорить про мир, вона продовжує свою невпинну агресію", - зазначив прем'єр.

Саміт європейських лідерів

Нагадаємо, сьогодні в уряді Британії анонсували, що саміт у Лондоні буде присвячений Україні. У ньому візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також керівництво ЄС і НАТО.

Головними темами майбутнього саміту стали:

зміцнення позицій України зараз - включно з постійною військовою допомогою та посиленням економічного тиску на Росію;

необхідність міцної й довгострокової угоди, яка забезпечить стійкий мир в Україні та гарантуватиме здатність країни стримувати й захищатися від можливих майбутніх нападів з боку Росії;

наступні кроки в розробці надійних гарантій безпеки.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна писало, що близько 16:00 години глава української держави Володимир Зеленський прибув на саміт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниКір Стармер