В районной больнице Фастова построили новое отделение экстренной помощи

Работы были выполнены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Общая стоимость строительства нового лечебного корпуса составила 23 млн грн.

"После проведения всех строительных работ Киевской ОГА были приобретены и переданы больнице 65 кислородных концентраторов, 4 монитора пациента, рентгеновская диагностическая система, электрокардиограф, система ультразвуковой диагностики, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, лабораторное оборудование", - рассказал в Facebook глава области Василий Володин.

Это уже 11 приемное отделение на Киевщине, охваченное президентской программой "Большая стройка". До конца года планируется открыть еще одно, добавил Володин.

"Мы четко понимаем, насколько важно для наших людей иметь возможность получать медицинские услуги в удобных и комфортных условиях, да еще с помощью современного оборудования", - подчеркнул он.