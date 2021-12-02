У районній лікарні Фастова збудували нове відділення екстреної допомоги

Роботи було виконано в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Загальна вартість будівництва нового лікувального корпусу склала 23 млн грн.

"Після проведення всіх будівельних робіт Київською ОДА було придбано та передано лікарні 65 кисневих концентраторів, 4 монітори пацієнта, рентгенівську діагностичну систему, електрокардіограф, систему ультразвукової діагностики, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, лабораторне обладнання", - розповів у Facebook очільник області Василь Володін.

Це вже 11 приймальне відділення на Київщині, охоплене президентською програмою "Велике будівництво". До кінця року заплановано відкрити ще одне, додав Володін.

"Ми чітко розуміємо, наскільки важливо для наших людей мати можливість отримувати медичні послуги у зручних та комфортних умовах, та ще й за допомогою сучасного обладнання", - підкреслив він.