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У районі Токмака пролунали вибухи

Токмак, Четвер 02 листопада 2023 22:16
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У районі Токмака пролунали вибухи Фото: Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У районі окупованого Токмака (Запорізька область) сьогодні, 2 листопада, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова.

"В районі тимчасово окупованого Токмака жителі повідомляють про гучні вибухи", - йдеться у повідомленні.

Федоров не повідомив більше жодних деталей.

"Чекаємо на інформацію, що цього разу палає в окупантів", - додав мер Мелітополя.

Ситуація у Токмаку Запорізької області

Токмак Запорізької області - місто, що тимчасово перебуває під окупацією РФ. У Токмаку постійно гримлять вибухи, які часто стають наслідком ураження місць скупчення російських військ та техніки у місті. Останнім часом їхня кількість почастішала на тлі контрнаступу ЗСУ.

Водночас, за останніми даними, російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті.

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