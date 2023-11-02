У районі Токмака пролунали вибухи
У районі окупованого Токмака (Запорізька область) сьогодні, 2 листопада, пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова.
"В районі тимчасово окупованого Токмака жителі повідомляють про гучні вибухи", - йдеться у повідомленні.
Федоров не повідомив більше жодних деталей.
"Чекаємо на інформацію, що цього разу палає в окупантів", - додав мер Мелітополя.
Ситуація у Токмаку Запорізької області
Токмак Запорізької області - місто, що тимчасово перебуває під окупацією РФ. У Токмаку постійно гримлять вибухи, які часто стають наслідком ураження місць скупчення російських військ та техніки у місті. Останнім часом їхня кількість почастішала на тлі контрнаступу ЗСУ.
Водночас, за останніми даними, російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.
Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті.
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