В районі Кременчука чутно звуки вибухів

У понеділок, 7 листопада, в районі Кременчука (Полтавська область) пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кременчуцького міського голови Віталія Малецького.

За словами Малецького, наразі триває повітряна тривога, а жителів закликають зберігати спокій та перебувати в укриттях.

"В районі Кременчука було чути звуки, схожі на вибухи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 2 листопада ворожі об'єкти помічені над Кременчуком. Тоді спрацювали системи ППО.

Також у понеділок, 7 листопада, у Миколаєві пролунали вибухи. Вони сталися під час оголошення повітряної тривоги в області.

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