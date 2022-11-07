В районе Кременчуга слышны звуки взрывов

В понедельник, 7 ноября, в районе Кременчуга (Полтавская область) раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Кременчуга Виталия Малецкого.

По словам Малецкого, сейчас идет воздушная тревога, а жителей призывают сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

"В районе Кременчуга слышны звуки, похожие на взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 ноября вражеские объекты подмечены над Кременчугом. Тогда сработали системы ПВО.

Также в понедельник, 7 ноября, в Николаеве раздались взрывы. Они произошли при объявлении воздушной тревоги в области.

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