ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В районе Кременчуга слышны звуки взрывов

Новина українською →
Кременчуг, Понедельник 07 ноября 2022 23:01
В районе Кременчуга слышны звуки взрывов Фото: В районе Кременчуга слышны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 7 ноября, в районе Кременчуга (Полтавская область) раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Кременчуга Виталия Малецкого.

"В районе Кременчуга слышны звуки, похожие на взрывы", - говорится в сообщении.

По словам Малецкого, сейчас идет воздушная тревога, а жителей призывают сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

"Ожидаем официальную информацию от ОВА", - добавил Малецкий.

Напомним, что 2 ноября вражеские объекты подмечены над Кременчугом. Тогда сработали системы ПВО.

Также в понедельник, 7 ноября, в Николаеве раздались взрывы. Они произошли при объявлении воздушной тревоги в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг Полтавская область Война в Украине
NEWS
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ