В районі Кременчука було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки

Зазначимо, у Повітряних силах о 23.41 закликали мешканців Кременчука перебувати в укриттях через загрозу ворожої атаки із застосуванням безпілотників.

Перед тим військові також інформували про рух "Шахедів" у напрямку Кременчука.

Близько 23:45 у кременчуцьких пабліках написали про вибухи, які було чути в районі міста. Також в мережі розповідали про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

За даними видання "Суспільне", звуки вибухів було чути близько 23:50 у Кременчуцькій громаді.

Нічна дронова атака

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні, 8 січня, був зафіксований запуск росармією дронів-камікадзе по Україні. БПЛА противника заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків.

Через загрозу ворожих атак у низці областей оголосили повітряну тривогу.