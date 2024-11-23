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В районі Харкова чути вибухи: ППО збивають БпЛА

Субота 23 листопада 2024 00:38
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В районі Харкова чути вибухи: ППО збивають БпЛА Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 23 листопада в районі міста Харкова чути звуки вибухів. Сили ППО збивають як мінімум один ворожий дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, військові о 00:13 попереджали, що у напрямку Харкова летить ворожий ударний безпілотник з південного заходу. Починаючи приблизно з 00:25 в місті було чути, як працює протиповітряна оборона по дрону.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:35 сигнал повітряної тривоги продовжується лише у Харківській області. Темно-червоним кольором також помічені Луганська область та окупований Крим, однак ці позначки тривають вже багато місяців.

В районі Харкова чути вибухи: ППО збивають БпЛА

Нагадаємо, нещодавно в Харківській міській раді заявили, що Росія почала застосовувати проти Харкова новий тип озброєнь. Зокрема, йдеться про безпілотні літальні апарати. Ними ворог уже неодноразово намагався бити по житлових будинках будинкам.

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