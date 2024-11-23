В районі Харкова чути вибухи: ППО збивають БпЛА
В ніч на 23 листопада в районі міста Харкова чути звуки вибухів. Сили ППО збивають як мінімум один ворожий дрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, військові о 00:13 попереджали, що у напрямку Харкова летить ворожий ударний безпілотник з південного заходу. Починаючи приблизно з 00:25 в місті було чути, як працює протиповітряна оборона по дрону.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:35 сигнал повітряної тривоги продовжується лише у Харківській області. Темно-червоним кольором також помічені Луганська область та окупований Крим, однак ці позначки тривають вже багато місяців.
Нагадаємо, нещодавно в Харківській міській раді заявили, що Росія почала застосовувати проти Харкова новий тип озброєнь. Зокрема, йдеться про безпілотні літальні апарати. Ними ворог уже неодноразово намагався бити по житлових будинках будинкам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.