В районі Харкова чути вибухи: ППО збивають БпЛА

В ніч на 23 листопада в районі міста Харкова чути звуки вибухів. Сили ППО збивають як мінімум один ворожий дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, військові о 00:13 попереджали, що у напрямку Харкова летить ворожий ударний безпілотник з південного заходу. Починаючи приблизно з 00:25 в місті було чути, як працює протиповітряна оборона по дрону.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:35 сигнал повітряної тривоги продовжується лише у Харківській області. Темно-червоним кольором також помічені Луганська область та окупований Крим, однак ці позначки тривають вже багато місяців.