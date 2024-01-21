В районі Авдіївки відносне "затишшя". В ЗСУ вказали на важливий нюанс

"Станом на 6:00 21 січня ворог протягом двох діб вже не завдавав нашій операційній зоні авіаударів. Втім вчора дещо збільшував активність артилерії – зафіксовано 703 артилерійських обстрілів. Також минулої доби було менше боєзіткнень - всього 30 та застосування FPV-дронів. Але ворог перегруповується і ми готуємось до збільшення його активності", - розповів він.

Основні зусилля, за його словами, окупанти концентрували біля Авдіївки, Невельського та Первомайського. Загалом на Авдіївському напрямку відбито 23 атаки противника.

"Спроба йти вперед була у ворога західніше Вербового. Зокрема, там знищено ще одну російську сучасну БМД-4", - додав він.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Ситуація у районі Авдіївки залишається складною. Російські окупанти зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямі. Загарбники атакують майже без використання техніки. При цьому, за даними глави ГУР Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом.

Як заявляв раніше начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, лише за два тижні 2024 року окупанти скинули близько 250 авіаційних бомб на Авдіївку. При тому, що за весь 2023-й по місту завдали 146 авіаударів. Як зазначив в коментарі РБК-Україна експерт Олександр Мусієнко, противник просто використовує свою перевагу у повітрі. Детальніше - в матеріалі.