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Окупанти сконцентрувалися на Авдіївці та Новомихайлівці, атакують майже без техніки, - ЗСУ

Авдіївка, Субота 20 січня 2024 13:12
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Окупанти сконцентрувалися на Авдіївці та Новомихайлівці, атакують майже без техніки, - ЗСУ Фото: у ЗСУ заявили, що окупанти сконцентрувалися на Авдіївці та Новомихайлівці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Загарбники атакують майже без використання техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що окупанти не завдали жодного авіаудару за вчора, але здійснили три ракетні удари із ЗРК С-300 по Донецькій області і продовжують активно застосовувати артилерію. Перед цим росіяни тиждень активно використовували авіацію.

За словами речника, є багато причин, чому окупанти зменшили активність авіації. Серед них можливе обслуговування літаків, проблеми з доставкою боєприпасів чи погода.

Штупун додав, що росіяни акцентують штурмові дії на Авдіївці та Новомихайлівці.

"Це на Мар’їнському напрямку Новомихайлівка. І в основному це атаки піхотою майже без задіювання бронетехніки", - сказав речник.

За минулу добу російська армія здійснила 592 артилерійських обстріли на Таврійському напрямку.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, з початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто і окупувати його.

При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але розвідник не назвав конкретних цифр.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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