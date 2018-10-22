В районе проведения ООС задержали на взятке военнослужащего пограничной службы

Фото: задержание на взятке (gp.gov.ua)

Начальника отделения продовольственного обеспечения отдела тылового обеспечения Лисичанского пограничного отряда задержали на взятке 46 тыс. гривен

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) правоохранители задержали на взятке военнослужащего пограничной службы. Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что 20 октября за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 46 тыс. гривен задержали начальника отделения продовольственного обеспечения отдела тылового обеспечения Лисичанского пограничного отряда.

Правоохранителями установлено, что задержанный требовал от представителя одного из учреждений указанные денежные средства в качестве "отката" от стоимости поставленных в Лисичанский пограничный отряд продуктов питания, согласно договору поставки.

Сразу после получения неправомерной выгоды в размере 46 тыс. гривен указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. В суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области на взятке разоблачили инспектора Государственной пограничной службы Украины.