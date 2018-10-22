У районі проведення ООС затримали на хабарі військовослужбовця прикордонної служби

Фото: затримання на хабарі (gp.gov.ua)

Начальника відділення продовольчого забезпечення відділу тилового забезпечення Лисичанського прикордонного загону затримали на хабарі 46 тис. гривень

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) правоохоронці затримали на хабарі військовослужбовця прикордонної служби. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

Повідомляється, що 20 жовтня за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 46 тис. гривень затримали начальника відділення продовольчого забезпечення відділу тилового забезпечення Лисичанського прикордонного загону.

Правоохоронцями встановлено, що затриманий вимагав від представника одного з установ зазначені грошові кошти в якості "відкату" від вартості поставлених Лисичанський прикордонний загін продуктів харчування, згідно з договором поставки.

Відразу після отримання неправомірної вигоди в розмірі 46 тис. гривень вказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. До суду направлено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в зоні проведення операції об'єднаних сил в Донецькій області на хабарі викрили інспектора Державної прикордонної служби України.