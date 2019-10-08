ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У районі операції Туреччини в Сирії перебувають 50 військових США, - Трамп

Новини » Політика    08.10.2019 - 01:54
У районі операції Туреччини в Сирії перебувають 50 військових США, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США пообіцяв Ердогану "великі неприємності", якщо постраждають американські солдати

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи операцію Туреччини на північному сході Сирії, повідомив, що в цій зоні перебувають близько 50 американських солдатів. Про це він заявив під час виступу, відеотрансляцію якого вів Fox News.

Трамп підкреслив, що заявив турецькому президентові Реджепу Таїпу Ердогану, що якщо турецькі сили ранять хоч когось із американських солдатів, у нього будуть великі неприємності".

"У цьому районі перебуває лише 50 наших людей, це невелика зона, і я не хочу, щоб їх було поранено або вбито", - заявив Трамп.

Він також повідомив, що в цьому районі перебвають до 70 тис. полонених бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" і членів їхніх сімей.

Крім того, раніше Трамп пригрозив Туреччині економічними санкціями, якщо вона вччинить "заборонені" дії в Сирії після виведення американських військ.

Нагадаємо, увечері в понеділок, 7 жовтня, турецька авіація завдала удару по базі курдів із опозиційних Демократичних сил Сирії у сирійській провінції Хасеке.

США відмовилися брати участь у військовій операції Туреччини в Сирії Туреччина направила додаткові війська на кордон із Сирією
Новини України Дональд ТрампТурцияСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся