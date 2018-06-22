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Втрати бюджету від контрабанди в Україні складають 4 млрд доларів на рік, - Аваков

НовиниЕкономіка    22.06.2018 - 13:59
Фото: Арсен Аваков під час засідання щодо контрабанди (http://mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков під час засідання щодо контрабанди (http://mvs.gov.ua)

Втрати від контрабанди перевищують бюджети МВС та Міноборони

В Україні втрати бюджету внаслідок контрабанди на рік складають 4 млрд доларів. Про це сказав Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з представниками бізнесу у п'ятницю, 22 червня, передає прес-центр МВС.

"Витрати бюджету на цей рік у нас становлять 991 мільярд гривень. Надходження від митниці, за планом на 2018 рік, - 343 мільярди гривень, за п'ять місяців поточного року є виконання в розмірі 155 мільярдів гривень. Втрати бюджету, які ми оцінюємо внаслідок контрабанди, спеціальних схем, - це 70 мільярдів гривень",- сказав міністр.

За його словами, з цієї суми до 65 млрд гривень становлять втрати із застосуванням спеціальних схем і до 15 млрд - "інші варіанти".

Міністр внутрішніх справ зазначив, що втрати від контрабанди перевищують бюджети МВС та Міноборони.

Він також роз’яснив представникам бізнесу, які зміни варто очікувати після розширення урядом повноважень поліції під час митного контролю.

"Вчора Кабінет міністрів України  затвердив постанову № 479 і надав більше повноважень правоохоронцям під час митного контролю. Уряд вже надіслав цілу низку доручень і по кожному з них ДФС та правоохоронці приймуть цілий комплекс рішень - спільні групи контролю, особливий порядок аналітики, спеціальні процедури по контролю в нейтральних водах та у водах України",  - сказав Аваков.

Як зазначив під час зустрічі  в.о. голови ДФС Мирослав Продан, що завдяки виведенню тіньових схем торік вдалося повернути до державного бюджету 20 млрд гривень.

Нагадаємо, у четвер, 21 червня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на Львівську митницю чекають ретельні перевірки, зокрема, у зв’язку із масовим в'їздом в Україну автомобілів на іноземних номерах. Також він анонсував запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду.

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Теги публікації: контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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